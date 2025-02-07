Агент Кузьмичёв объяснил проблемы Антона Миранчука в Швейцарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв объяснил проблемы Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

«Такое ощущение, что ещё не до конца есть взаимопонимание с партнёрами. Он чувствует себя не так спокойно и раскованно на поле, как было в «Локомотиве». Хотя помните, когда Алексей стал привлекаться в первую команду, Антона отправили в аренду в Эстонию, в «Левадию», где он за год стал лучшим по системе «гол+пас». Но надо понимать, что «Левадия» — русскоязычный клуб. Там все говорили на понятном языке. Тут же он приехал в не самый простой чемпионат, да ещё и пригласили в статусе лидера. Всё наложилось одно на другое — не было подготовки к сезону. Начал набирать функционально — травма. Я очень надеюсь, что в этот отрезок чемпионата он сможет полностью раскрепоститься. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.