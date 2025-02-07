Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков высказался о недопуске молодёжной сборной России до Евро‑2027

Дюков высказался о недопуске молодёжной сборной России до Евро‑2027
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал недопуск молодёжной сборной России до чемпионата Европы — 2027. По словам функционера, со стороны ФИФА и УЕФА есть изменение в отношении к российским командам.

«В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. Оно распространяется и на молодёжные команды. На конференции выступали представители ФИФА и УЕФА. Да, пока мы не допущены к жеребьёвке этих турниров. Но изменение в настроениях и отношениях к нам есть», — заявил Дюков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.

Материалы по теме
Президент РФС Дюков допустил возможность проведения матча сборных России и Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android