Дюков высказался о недопуске молодёжной сборной России до Евро‑2027

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал недопуск молодёжной сборной России до чемпионата Европы — 2027. По словам функционера, со стороны ФИФА и УЕФА есть изменение в отношении к российским командам.

«В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. Оно распространяется и на молодёжные команды. На конференции выступали представители ФИФА и УЕФА. Да, пока мы не допущены к жеребьёвке этих турниров. Но изменение в настроениях и отношениях к нам есть», — заявил Дюков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.