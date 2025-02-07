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Канчельскис порассуждал, почему Иван Игнатьев перешёл в команду из чемпионата Алжира

Канчельскис порассуждал, почему Иван Игнатьев перешёл в команду из чемпионата Алжира
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Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Иван Игнатьев поехал в Алжир, чтобы играть. Для чего ещё переходят футболисты? Наверное, ему предложили лучшие условия, чем в Армении, поэтому он и поехал в Алжир. Пожелаю ему удачи и без травм», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» с июня 2024 года. Ранее он играл за сербский «Железничар Панчево». Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара».

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