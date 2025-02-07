Экс-директор академии «Локо» Кузьмичёв: отец Иосифова не дал парню реализоваться

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о российском футболисте Никите Иосифове, который сейчас играет в словенском «Целе».

— Несколько лет назад, выбирая трёх лучших молодых футболистов России, вы назвали Никиту Иосифова. Что с ним происходит?

— К сожалению, это как раз тот случай, когда отец посчитал, что лучше всех знает, как строить карьеру парню. Он просто не дал возможности ему реализоваться. В первую очередь — не продолжил сотрудничество с «Локомотивом». В клубе тогда работал Марко Николич, он полноценно использовал Никиту в тренировочном процессе, давал определённое время в играх. Думаю, с подходом и умением Марко раскрывать молодых футболистов через пару месяцев Никита как минимум получал бы постоянное игровое время. Но отец очень своеобразный, принял решение уехать за границу. В итоге Никита в «Целе». Это не уровень Иосифова, потенциал у него был очень высокий, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.