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Газзаев оценил укомплектованность «Спартака»

Газзаев оценил укомплектованность «Спартака»
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил уровень укомплектованности московского «Спартака». Он считает, что во всех линиях у красно-белых есть качественные и стабильные исполнители. Специалист отметил грамотные точечные усиления московского клуба.

«Все линии «Спартака» укомплектованы хорошими стабильными игроками. Сейчас «Спартак» грамотно точечно усиливается, а Станкович наигрывает состав и готовится к началу чемпионата. Сейчас то время, когда все команды могут стабилизовать свой состав и игру и подойти к началу сезона в оптимальном состоянии», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, по данным СМИ, «Спартак» в ближайшее время может объявить о нескольких трансферах. Стан красно-белых могут пополнить Леви Гарсия из АЕКа, Пабло Солари из «Ривер Плейт» и Иван Илич из «Торино».

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