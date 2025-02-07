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Новичок «Зенита» Луис Энрике забыл снять кольца перед выходом на поле в матче с «Ростовом»

Новичок «Зенита» Луис Энрике забыл снять кольца перед выходом на поле в матче с «Ростовом»
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Арбитры матча Зимнего Кубка РПЛ попросили нападающего санкт-петербургского «Зенита» Луиса Энрике снять кольца перед выходом на поле. Футболист вышел на замену в игре с «Ростовом» после перерыва. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'    

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно в телеграм-канале РПЛ.

Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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