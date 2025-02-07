Новичок «Зенита» Луис Энрике забыл снять кольца перед выходом на поле в матче с «Ростовом»

Арбитры матча Зимнего Кубка РПЛ попросили нападающего санкт-петербургского «Зенита» Луиса Энрике снять кольца перед выходом на поле. Футболист вышел на замену в игре с «Ростовом» после перерыва. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно в телеграм-канале РПЛ.

Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.