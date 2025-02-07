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Валерий Непомнящий: хотелось бы, чтобы все клубы РПЛ укреплялись, как «Зенит» и «Спартак»

Валерий Непомнящий: хотелось бы, чтобы все клубы РПЛ укреплялись, как «Зенит» и «Спартак»
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о трансферной политике московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Любой тренер в каждой команде хотел бы усилить одну-две позиции в трансферное окно. Но совпадают ли желания с возможностями? Хотелось бы, чтобы все команды РПЛ укреплялись так, как это делают «Зенит» и «Спартак». Но не у всех есть такие возможности.

«Зенит» особо не уходит в минус, оформляя дорогостоящие трансферы. У клуба постоянно кто-то приходит, а кто-то уходит. Команда сохраняет финансовый баланс. Однако никто не отменял фэйр-плей. В этом плане у «Спартака» дела обстоят хуже. С одной стороны, футбол — это шоу, но это и большой бизнес. Важно, кто и как умеет этим управлять. Я с уважением отношусь к людям, которые смело работают в этой сфере», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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