Сербский полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович назвал лучших футболистов в истории Сербии. По словам Джурасовича, Деян Станкович, который сейчас возглавляет «Спартак», является одним из величайших сербских футболистов.

«Я бы выделил полузащитника «Фенербахче» Душана Тадича и нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича. Также бывшие защитники «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Неманья Видич и Бранислав Иванович – великие игроки! Ну и Деян Станкович, конечно, тоже один из величайших сербских футболистов. Он был капитаном сборной Сербии и много достиг в мировом футболе!» – приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Во время игровой карьеры Станкович выступал за «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер». В составе чёрно-синих Деян пять раз становился чемпионом Италии, по четыре раза завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а также выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира. Карьеру тренера Станкович начал в 2014-м. «Спартак» сербский специалист возглавляет с мая 2024 года.