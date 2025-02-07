Канчельскис: зачем «Спартаку» Довбня? Надо взять 40-летнего четвёртым вратарём

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис задался вопросом, зачем московский «Спартак» пригласил голкипера Александра Довбню.

«Зачем «Спартак» покупал 36-летнего Довбню? В 36 лет быть третьим вратарём — это нормально? Нет молодых? Люди, которые организовали этот трансфер, «молодцы». «Спартаку» надо взять 40-летнего четвёртым вратарём. Это будет нормально», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Довбня присоединился к красно-белым в июле прошлого года. Ранее Александр выступал за «Шинник», московское «Торпедо», «Ротор», «Оренбург» и другие российские команды.