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«Не Месси или Роналду». Титов — о готовящемся перейти в «Спартак» Леви Гарсии

«Не Месси или Роналду». Титов — о готовящемся перейти в «Спартак» Леви Гарсии
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о готовящемся переходе нападающего АЕКа Леви Гарсии в московский клуб.

«Понятно, что он не Месси или Роналду, но сумма немаленькая. Сегодня рынок раздутый. Когда в 1999 году «Милан» купил Шевченко за € 25 млн, то это считалось огромнейшими деньгами. Сегодня € 100 млн за трансфер — это норма. Возможно, действительно, он очень сильный футболист. Если он станет отдавать и забивать, то можно будет его продавать за более значимую сумму, чем покупает «Спартак», — приводит слова Титова Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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