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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого во второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого во второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая
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Завершился матч за Суперкубок Китая, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе спортивного центра «Куньшань» в Куньшане (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 3:2.

В составе «Шанхай Порт» дубль оформил Габриэльзиньо. За «Шанхай Шэньхуа» забили Ибраим Амаду, Юй Ханьчао и Андре Луис. Команде Леонида Слуцкого удалось отыграться и вырвать победу в добавленное время, забив голы на 90+4-й и 90+7-й минутах.

В 2024 году «Шанхай Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая обыграл «Шанхай Порт» с минимальным счётом 1:0.

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