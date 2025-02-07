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«Ростов» — «Зенит»: Лусиано забил второй мяч сине-бело-голубых на 85-й минуте

«Ростов» — «Зенит»: Лусиано забил второй мяч сине-бело-голубых на 85-й минуте
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В эти минуты проходит матч в группе 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Зенит» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов. Второй мяч «Зенита» на 85-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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Новости. Футбол
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