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Агент Кривцова заявил, что два российских топ-клуба пытались купить футболиста этой зимой

Агент Кривцова заявил, что два российских топ-клуба пытались купить футболиста этой зимой
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Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал, что зимой у хавбека «быков» были конкретные предложения от двух российских топ-клубов.

«К Никите было очень много интереса этой зимой. Были конкретные предложения из России, Турции и Испании. Могу сказать, что в РПЛ его хотели приобрести два топ-клуба. Какие? Названия сказать не могу. Но в «Краснодаре» решили, что его не отпустят», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцову 22 года, он является выпускником системы «Краснодара». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн.

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