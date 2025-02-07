«Зенит» вышел в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, победив «Ростов»
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Завершился матч в группе 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34' 0:2 Гонду – 85' 1:2 Радченко – 89'
На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов. Второй мяч «Зенита» на 85-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду. За «Ростов» голом отметился защитник Максим Радченко на 89-й минуте.
«Ростов» занял третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» стал первым, заработав пять очков. Финал турнира состоится 11 февраля.
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