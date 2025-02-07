«Зенит» вышел в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, победив «Ростов»

Завершился матч в группе 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

На 34-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов. Второй мяч «Зенита» на 85-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду. За «Ростов» голом отметился защитник Максим Радченко на 89-й минуте.

«Ростов» занял третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» стал первым, заработав пять очков. Финал турнира состоится 11 февраля.