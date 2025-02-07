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Агент оценил вероятность возвращения Алексея Миранчука из США в Россию

Агент оценил вероятность возвращения Алексея Миранчука из США в Россию
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, оценил вероятность возвращения полузащитника из американского клуба «Атланта Юнайтед» в Россию.

— Есть вероятность возвращения Алексея в Европу?
— Думаю, пока рано думать в этом направлении. До чемпионата мира имеет смысл остаться в МЛС. В США сейчас бум футбола, приковано большое внимание. Как раз с прицелом на чемпионат мира туда приглашаются большие звёзды. Пройдёт турнир, и посмотрим. Может, сам клуб захочет облегчить ведомость.

— А завершение карьеры в России возможно?
— Почему нет? Придут в «Локомотив» руководители, которым важно сохранять традиции, вспомнят про Алексея и сделают ему предложение, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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