Джанашия: даже удивительно, что происходят такие трансферы, как у Игнатьева в Алжир

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказал мнение о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«Не знаю, почему Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб. Наверное, там жарко (смеётся). Даже удивительно, что происходят такие трансферы. Это очень странно! Там что, дают много денег? Нет. И чемпионат не такой сильный. Возможно, причиной перехода стал Циннбауэр, с которым Игнатьев работал в «Локомотиве». Тренер попросил Ивана помочь команде», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в армянский «Урарту» Игнатьев перешёл из сербского «Железничара» на правах свободного агента. Кроме того, в своей карьере Игнатьев также выступал за «Сочи», «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 700 тыс. Всего в профессиональной карьере на счету Игнатьева 170 матчей (без учёта выступлений за вторую команду «Краснодара»), в которых он забил 41 гол и отдал 18 результативных передач.