Кечинов: в США футбол на подъёме, но кому Шапи Сулейманов будет нужен после МЛС?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити», а также о трансфере нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Наверное, Игнатьев поехал в Алжир, чтобы играть. Если у тебя нет приглашений ниоткуда, то поедешь даже в Алжир. Возможно, ему сказали, что он там будет зарабатывать миллионы. Если сравнивать Алжир и Америку, конечно, лучше поехать в МЛС. Там сейчас играют звёзды, такие как Месси, Альба и Суарес, хоть они и на закате карьеры. В Америке футбол сейчас на подъёме. Поэтому, если сравнивать с алжирским футболом, это небо и земля.

Однако у Шапи была возможность прогрессировать в Европе. Почему он там не остался? У него такой возраст, что нужно выжимать максимум и уходить в более сильный клуб. Но этого не происходит. Сулейманов поиграет два-три года в МЛС, ему будет под 30. Кому он будет нужен?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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