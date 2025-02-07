«Спартак» объявил о трансфере Ливая Гарсии

Московский «Спартак» объявил о трансфере 27-летнего нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии из афинского АЕКа. Контракт с форвардом рассчитан до лета 2028 года. Игрок будет выступать под 11-м номером.

Фото: ФК «Спартак»

«Внимание: на Москву надвигается тропический ураган с Карибских островов! Приготовьтесь, ведь Ливай Гарсия – игрок «Спартака» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили греческому клубу € 17,2 млн за футболиста.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.