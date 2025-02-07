Анчелотти ответил главе Ла Лиги, заявившему, что в «Реале» работают сумасшедшие люди

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который ранее заявил, что в стане «сливочных» «сошли с ума». Напомним, Тебас высказался подобным образом, реагируя на то, что «Реал» подал официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

«Я бы не хотел затрагивать эту тему перед таким важным матчем [с мадридским «Атлетико»]. Но Тебас может быть спокойным, здесь никто не сошёл с ума. Требование заключается только в том, чтобы объяснить, что произошло, с целью улучшить ситуацию. Речь идёт об изменении системы, которой, насколько я слышал, никто не доволен. Они говорят, что система благоприятствует «Реалу», но, когда «Реал» хочет её изменить, они это отвергают», — приводит слова Карло Анчелотти AS.

«Реал» был недоволен судейством в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: