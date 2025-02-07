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Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гарри Кейна — TBR Football

Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гарри Кейна — TBR Football
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф испытывает желание подписать 31-летнего нападающего Гарри Кейна, который на текущий момент выступает в составе «Баварии». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, английский миллиардер является большим поклонником Кейна и рассматривал вариант с его приобретением в 2023 году.

Ранее в СМИ появились сведения, что зимой 2026 года в контракте нападающего «Баварии» начнёт действовать пункт об отступных, которые составляют € 65 млн.

Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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