«ПСЖ» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:05 мск

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 23:05 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, а составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов, а за «Монако» играет полузащитник Александр Головин.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.