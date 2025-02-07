«ПСЖ» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:05 мск
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Сегодня, 7 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 23:05 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, а составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов, а за «Монако» играет полузащитник Александр Головин.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.
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