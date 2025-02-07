Агент Осипова заявила, что «Сочи» готов выкупить игрока у «Балтики» уже зимой

Футбольный агент Полина Лельчук, представляющая интересы капитана «Балтики» Александра Осипова, заявила, что «Сочи» готов выкупить футболиста уже в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее агент объявила о подписании игроком предварительного контракта с сочинцами.

«Вопросы исключительно к менеджменту клуба, который ещё в декабре, после того как мы отказались от предложенных Осипову условий, сам сказал нам искать новый клуб. Они не смогли договориться с капитаном команды, а теперь хотят удержать его любой ценой. Есть абсолютно логичный выход — договориться с «Сочи» о полноценном трансфере уже этой зимой. Клуб готов выкупить Александра. Надо понимать реальность — у игрока остаётся менее пяти месяцев контракта, и это объективно снижает его трансферную стоимость.

Запрос почти в € 1 млн за футболиста, который летом уйдёт бесплатно, — это за гранью разумного. Мы всё ещё надеемся, что «Балтика» поступит разумно, вся надежда на их здравый смысл. У клуба есть шанс выйти из ситуации красиво, проявив уважение к своему капитану, который много лет отдавал себя команде», — приводит слова Лельчук «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Осипов провёл 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах и забил один гол. Контракт защитника с калининградским клубом истекает в июне 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 45 очков за 21 матч. «Сочи» располагается на четвёртом месте в чемпионате. Команда набрала 37 очков за 21 встречу.