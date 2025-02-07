Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливай Гарсия — рекордный трансфер в истории «Спартака», Тиль — второй, Барко — третий

Ливай Гарсия — рекордный трансфер в истории «Спартака», Тиль — второй, Барко — третий
Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые заплатили за 27-летнего футболиста € 20 млн плюс бонусы. Таким образом, этот трансфер стал самым крупным в истории клуба.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»:

  1. Ливай Гарсия — € 20 млн;
  2. Гус Тиль — € 18 млн;
  3. Эсекьель Барко — € 14 млн;
  4. Манфред Угальде — € 13 млн;
  5. Фернандо — € 12,5 млн;
  6. Эйден Макгиди — € 12 млн;
  7. Алекс Крал — € 12 млн;
  8. Педро Роша — € 12 млн;
  9. Квинси Промес — € 11,5 млн;
  10. Эммануэль Эменике — € 10 млн.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Второй зимний трансфер «Спартака» — рекордный! Гарсия учился у легендарных нападающих
Второй зимний трансфер «Спартака» — рекордный! Гарсия учился у легендарных нападающих

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android