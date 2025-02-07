Ливай Гарсия — рекордный трансфер в истории «Спартака», Тиль — второй, Барко — третий
«Спартак» объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые заплатили за 27-летнего футболиста € 20 млн плюс бонусы. Таким образом, этот трансфер стал самым крупным в истории клуба.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»:
- Ливай Гарсия — € 20 млн;
- Гус Тиль — € 18 млн;
- Эсекьель Барко — € 14 млн;
- Манфред Угальде — € 13 млн;
- Фернандо — € 12,5 млн;
- Эйден Макгиди — € 12 млн;
- Алекс Крал — € 12 млн;
- Педро Роша — € 12 млн;
- Квинси Промес — € 11,5 млн;
- Эммануэль Эменике — € 10 млн.
В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
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