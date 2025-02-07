ЦСКА обыграл китайский «Циндао Вест Кост» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались китайский «Циндао Вест Кост» и российский ЦСКА. Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Московская команда одержала победу со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао, Китай
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Глебов – 3' 1:1 1:2 Жемалетдинов – 28'
Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте встречи. Отличился полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов. Гости сравняли счёт на 15-й минуте игры. Победу армейцам принёс гол Рифата Жемалетдинова на 28-й минуте.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Циндао Вест Кост» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Китая в сезоне-2024.
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