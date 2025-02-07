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Экс-директор академии «Зенита»: чужаков из Москвы Санкт-Петербурге воспринимают в штыки

Экс-директор академии «Зенита»: чужаков из Москвы Санкт-Петербурге воспринимают в штыки
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Бывший руководитель селекционного отдела «Зенита» Владимир Кузьмичёв рассказал о работе в санкт-петербургском клубе.

«Это большой опыт, как нужно принимать предложения, когда нет полномочий и когда ты приходишь на место человека, которого ставят твоим начальником. Понятно, что тогда была эйфория после довольно неплохой работы в «Локомотиве». Было понимание, что я сейчас приду и всех удивлю. Но один в поле в футболе не очень может удивить, всё оказалось не так. Если бы у меня был такой опыт, пришёл бы через месяца три к Максиму Львовичу (Митрофанову. — Прим. «Чемпионата») и попросил об отставке, как сделал в «Спартаке». Мне ещё повезло, что к тому времени мы уже дружили с Владом Радимовым, он оказал мне очень большую поддержку в Санкт-Петербурге. Своеобразный город, своеобразные люди — чужаков из Москвы воспринимают немножечко в штыки», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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