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Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ

Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал поражение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

«В целом в матче с «Зенитом» у нас были моменты, но мы их не реализовали. Мы довольны содержательной игрой, это хорошо на фоне «Зенита». Значит, мы движемся в правильном направлении. На сборах принципиальность исчезает, но хорошо, что есть такой турнир и атмосфера. Именно атмосфера создала этот матч. Было приятно встретиться с ребятами из «Зенита». Только хорошие впечатление.

Пока тяжело сказать, меняется ли «Зенит» с приходом и уходом футболистов. Видны тактические видоизменения и рисунок игры. У них мастеровитые ребята», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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