Игрок «Ростова» Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал поражение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«В целом в матче с «Зенитом» у нас были моменты, но мы их не реализовали. Мы довольны содержательной игрой, это хорошо на фоне «Зенита». Значит, мы движемся в правильном направлении. На сборах принципиальность исчезает, но хорошо, что есть такой турнир и атмосфера. Именно атмосфера создала этот матч. Было приятно встретиться с ребятами из «Зенита». Только хорошие впечатление.
Пока тяжело сказать, меняется ли «Зенит» с приходом и уходом футболистов. Видны тактические видоизменения и рисунок игры. У них мастеровитые ребята», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 7 февраля 2025
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