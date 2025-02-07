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Алексей Сутормин назвал задачи «Ростова» на весеннюю часть сезона

Алексей Сутормин назвал задачи «Ростова» на весеннюю часть сезона
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Крайний нападающий «Ростова» Алексей Сутормин рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона.

«Ростов» работает в том же стиле, что и раньше. Стоят те же задачи и футбол. Надеемся, что весной будут лучшие результаты. Что касается места в РПЛ, то для нас чем выше, тем лучше. А также постараемся побороться за Кубок России. Перед нами стоят максимальные задачи», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» заработал 26 очков и располагается на седьмой строчке.

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