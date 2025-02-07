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Агент Кузьмичёв: мечта Галицкого об 11 воспитанниках в составе реализуема за пять-семь лет

Агент Кузьмичёв: мечта Галицкого об 11 воспитанниках в составе реализуема за пять-семь лет
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о желании владельца «Краснодара» Сергея Галицкого увидеть 11 воспитанников академии «быков» в составе основной команды.

— Какая позиция вам ближе: «Зенита» сейчас или желание Галицкого увидеть 11 воспитанников в составе?
— Должен быть баланс, но позиция Сергея Николаевича мне ближе.

— Разве такое возможно без ущерба для результатов?
— В течение пяти-семи лет возможно.

— Галицкий просто устал без трофеев и решил отказаться от этой мечты?
— Сергей Николаевич тоже неидеальный. Есть в системе подготовки, как мне кажется, определённые нюансы, которые нужно скорректировать. Но почему я ему должен советовать? Он тратит свои деньги на возможность дать образование такому большому количеству пацанов! Он имеет право делать что хочет. Так или иначе ребята появляются. Только благодаря Сергею Николаевичу в Краснодарском крае играют массово. У меня язык не повернётся упрекнуть Галицкого, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

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