Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: без еврокубков трансферы «Зенита» и «Спартака» за € 20-30 млн — это безумие

Джанашия: без еврокубков трансферы «Зенита» и «Спартака» за € 20-30 млн — это безумие
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о дорогостоящих трансферах «Зенита» и «Спартака».

«Большие суммы на трансферы не оправданны со стороны «Зенита» и «Спартака», однако обе команды хотят стать чемпионами. «Локомотив» тоже стремится выиграть золотые медали, но хочет сделать это своими воспитанниками. А подписывать футболистов за € 20-30 млн для чемпионата России — это безумие. Мы сейчас не выступаем в еврокубках, поэтому нет смысла приобретать такого игрока для РПЛ. Пока есть возможность, нужно растить своих», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Джанашия: даже удивительно, что происходят такие трансферы, как у Игнатьева в Алжир

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android