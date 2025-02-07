Джанашия: без еврокубков трансферы «Зенита» и «Спартака» за € 20-30 млн — это безумие

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о дорогостоящих трансферах «Зенита» и «Спартака».

«Большие суммы на трансферы не оправданны со стороны «Зенита» и «Спартака», однако обе команды хотят стать чемпионами. «Локомотив» тоже стремится выиграть золотые медали, но хочет сделать это своими воспитанниками. А подписывать футболистов за € 20-30 млн для чемпионата России — это безумие. Мы сейчас не выступаем в еврокубках, поэтому нет смысла приобретать такого игрока для РПЛ. Пока есть возможность, нужно растить своих», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: