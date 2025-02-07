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Агент Кузьмичёв: Осинькин доработает сезон в «Крыльях», иначе уже нашли бы нового тренера

Агент Кузьмичёв: Осинькин доработает сезон в «Крыльях», иначе уже нашли бы нового тренера
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов». Действующий контракт российского специалиста с самарским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

— Дадут Осинькину доработать?
— Думаю, да. Чемпионат стартует через месяц. Если бы решение созрело, то они перед началом сборов пригласили бы нового тренера, чтобы он готовил команду. Игорь спокойно доработает, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, набрав 18 очков.

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