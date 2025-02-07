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Opta показала, на какого форварда из АПЛ похож новичок «Спартака» Гарсия

Opta показала, на какого форварда из АПЛ похож новичок «Спартака» Гарсия
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Аналитическая компания Opta показала, что новоиспечённый нападающий «Спартака» Ливай Гарсия по качеству своих умений наиболее похож на нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

При этом Opta отмечает практически полное отсутствие оборонительных действий и возвратов владения у Гарсии в нынешнем сезоне.

27-летний футболист перешёл в московский клуб из АЕКа. За пять сезонов в Греции Гарсия принял участия в 126 матчах, в которых он забил 44 гола и сделал 19 результативных передач. Это второй результат в лиге на этом отрезке. На первом месте находится экс-форвард «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби, набравший 64 очка по системе «гол+пас».

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