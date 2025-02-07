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Игорь Семшов: Семак экспериментирует, пока «Зенит» выглядит не так мощно

Игорь Семшов: Семак экспериментирует, пока «Зенит» выглядит не так мощно
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мыслями об игре сине-бело-голубых в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом». Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счётом 2:1.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

«Идут сборы. Тренер (Сергей Семак — Прим. «Чемпионата») сейчас экспериментирует. Пока команда выглядит не так мощно. Возможно, из‑за нагрузок. Не могу сказать, что какой‑то тайм мне больше понравился. Но то, что команда добилась результата, радует тренера. Густаво Мантуан неплохо действовал на позиции правого защитника. Может, так и будет в РПЛ», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занял третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» стал первым, заработав пять очков. Финал турнира состоится 11 февраля.

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