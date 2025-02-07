«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 7 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Кутицкий, Чавес, Лаксальт, Бителло, Артур, Нгамалё, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сразятся победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Материалы по теме Opta показала, на какого форварда из АПЛ похож новичок «Спартака» Гарсия

Самые титулованные футбольные клубы России: