Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче Зимнего Кубка с «Зенитом»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34' 0:2 Гонду – 85' 1:2 Радченко – 89'
«Игра, в принципе, понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав «Зенита» надо делать. Наверное, первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше. Но самое главное сейчас не это. Получили нужную нагрузку. Дай бог травма Сако окажется не очень серьёзной. В остальном всё хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» занял третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» стал первым, заработав пять очков. Финал турнира состоится 11 февраля.
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