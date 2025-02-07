Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче Зимнего Кубка с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Игра, в принципе, понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав «Зенита» надо делать. Наверное, первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше. Но самое главное сейчас не это. Получили нужную нагрузку. Дай бог травма Сако окажется не очень серьёзной. В остальном всё хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занял третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» стал первым, заработав пять очков. Финал турнира состоится 11 февраля.