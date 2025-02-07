Relevo: «Реал» предложил Винисиусу зарплату по новому контракту, его агенты хотят больше

Агенты крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора провели первую встречу с представителями «сливочных» с целью обсуждения нового контракта 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в ходе этой встречи «Реал» обозначил зарплату, которую он готов платить Винисиусу по новому трудовому соглашению. Агенты бразильского игрока считают, что их клиент должен зарабатывать больше.

В «Реале» осознают, что данные переговоры будут непростыми ввиду интереса к Винисиусу со стороны саудовских клубов, готовых платить больше. Однако «сливочные» не намерены чрезмерно завышать оклад для 24-летнего нападающего. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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Сколько зарабатывают футболисты: