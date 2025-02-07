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Семак поделился мнением об игре «Зенита» в победном матче с «Ростовом» на Зимнем Кубке РПЛ

Семак поделился мнением об игре «Зенита» в победном матче с «Ростовом» на Зимнем Кубке РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда обыграла «Ростов» (2:1) и вышла в финал турнира.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

«Полезная для нас игра, футболисты сыграли по 45 минут, в соответствии с планом нашей работы на этих сборах. В первом тайме немножко активнее двигались, во втором тайме вышедшие игроки пока были на скамейке, наверное, перегрелись, из-за жары и солнца, движения, на мой взгляд, было меньше.

Что касается самой игры и качества, то были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались ребята в простых ситуациях. Просто попробовали одного, второго, третьего игрока на тех или иных позициях из расчёта того, что, возможно, умение сыграть на другой позиции, на менее удобной и привычной, может нам помочь. Самое главное, что все сыграли без травм по 45 минут, за исключением Ду Кейроса, к сожалению — у него проблема. И у Дениса Адамова, который получил повреждение в прошлом матче — в моменте с пропущенным мячом. Надеемся, что повреждения несерьёзные и мы будем в полном составе продолжать подготовку на этих сборах», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Ростов» занял третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» стал первым, заработав пять очков. Финал турнира состоится 11 февраля.

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