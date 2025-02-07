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Канчельскис: Шапи Сулейманов слабоват для РПЛ, но для МЛС — нормально

Канчельскис: Шапи Сулейманов слабоват для РПЛ, но для МЛС — нормально
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара».

«Для Шапи переход в МЛС — это прогресс. Сулейманов слабоват для РПЛ, но в Америке ему будет нормально. Он не сумел проявить себя в «Краснодаре». Сулейманова, как и многих других, считали перспективным футболистом, но потом они стали бесперспективными.

Желаю ему удачи, ведь в МЛС играют хорошие футболисты. Самое главное — чтобы он там заиграл. Возможно, со временем он вернётся в РПЛ. А если вновь поедет в Европу, это будет хорошо для всего российского футбола», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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