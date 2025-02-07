Навас рассказал, как «Рубин» следил за новичком «Зенита» Луисом Энрике

Бывший защитник и скаут «Рубина» Сесар Навас вспомнил, как казанский клуб следил за новоиспечённым нападающим «Зенита» Луисом Энрике.

«Когда Луис Энрике был игроком «Бетиса», я работал скаутом казанского «Рубина». Помню Энрике, когда он ещё играл за «Флуминенсе». До того, как он подписал контракт с «Бетисом», мы следили за ним, как и за многими другими футболистами. Однако его цена быстро стала неподъёмной для казанского «Рубина».

Это игрок, который благодаря своим физическим и техническим данным окажет большое влияние на чемпионат России. Как только Энрике адаптируется к русской культуре и футболу, то он станет творцом перемен и принесёт много радости болельщикам «Зенита», – приводит слова Наваса Metaratings.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Энрика из «Ботафого» 20 января 2025 года. Трудовое соглашение с бразильским футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

24-летний нападающий являлся футболистом испанского «Бетиса» с лета 2022 года по февраль 2024 года. За этот период он принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

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