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Заза Джанашия: «Локомотиву» хватает своих футболистов — надеюсь, молодые будут прибавлять

Заза Джанашия: «Локомотиву» хватает своих футболистов — надеюсь, молодые будут прибавлять
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о бездействии железнодорожников в текущее зимнее трансферное окно. Красно-зелёные не приобрели ни одного нового футболиста.

«Локомотиву» хватает своих футболистов, поэтому клуб никого не покупает. Сейчас на сборах команда выступает плохо, много проигрывает. Но лучше проигрывать на сборах, чем в чемпионате и официальных играх. Надеюсь, что «Локомотив» будет только побеждать после зимних сборов. Не скажу, что этой обоймы достаточно для чемпионата, но надеюсь, что молодые футболисты будут только прибавлять», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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