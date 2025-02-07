Заза Джанашия: «Локомотиву» хватает своих футболистов — надеюсь, молодые будут прибавлять

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о бездействии железнодорожников в текущее зимнее трансферное окно. Красно-зелёные не приобрели ни одного нового футболиста.

«Локомотиву» хватает своих футболистов, поэтому клуб никого не покупает. Сейчас на сборах команда выступает плохо, много проигрывает. Но лучше проигрывать на сборах, чем в чемпионате и официальных играх. Надеюсь, что «Локомотив» будет только побеждать после зимних сборов. Не скажу, что этой обоймы достаточно для чемпионата, но надеюсь, что молодые футболисты будут только прибавлять», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.