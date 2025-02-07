Виталий Дьяков: нечего вспоминать об Иване Игнатьеве — он профукал свою карьеру

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказал мнение о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«Любители российского футбола забыли Ивана Игнатьева, хотя он был талантливым и многообещающим игроком. Но нечего вспоминать о нём. Игнатьев не реализовал свою карьеру и, мягко говоря, профукал. Даже сложно оценивать чемпионат Алжира. Где-то писали, что его зарплата составляет € 20 тыс. — таких денег нет в Армении. Скорее всего, именно из-за этого он и уехал. Вряд ли он сумеет перезапустить карьеру и вернётся в РПЛ. Хотелось бы пожелать ему этого, но в него мало кто верит», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.