Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Джурасович: Джокович — главная спортивная звезда в Сербии и мой кумир

Игрок «Акрона» Джурасович: Джокович — главная спортивная звезда в Сербии и мой кумир
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович ответил на вопрос, кто является главной спортивной звездой в Сербии, а также, кто был его кумиром в детстве.

«Думаю, что Новак Джокович – главная спортивная звезда в Сербии. Да, наверное, он и в целом номер один в мировом спорте. Новак был моим кумиром в детстве. Он уже долгое время выступает на высоком уровне, и о нём очень много говорят сербы. Поэтому – да, он – мой кумир», – приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Новак Джокович является сербским сербским теннисистом. 37-летний спортсмен — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (24).

В нынешнем сезоне Джурасович принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Алекса Джурасович: Станкович — один из величайших сербских футболистов

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android