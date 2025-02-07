Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович ответил на вопрос, кто является главной спортивной звездой в Сербии, а также, кто был его кумиром в детстве.

«Думаю, что Новак Джокович – главная спортивная звезда в Сербии. Да, наверное, он и в целом номер один в мировом спорте. Новак был моим кумиром в детстве. Он уже долгое время выступает на высоком уровне, и о нём очень много говорят сербы. Поэтому – да, он – мой кумир», – приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Новак Джокович является сербским сербским теннисистом. 37-летний спортсмен — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (24).

В нынешнем сезоне Джурасович принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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