Алекса Джурасович: если бы не стал футболистом, работал бы физиотерапевтом в «Акроне»

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович ответил на вопрос, каким видом деятельности он бы занимался, если бы не смог стать футболистом.

«Я бы стал физиотерапевтом, так как закончил медицинский колледж в Сербии. Наверное, если бы не стал футболистом, работал бы физиотерапевтом в «Акроне»! (смеётся). В любом случае, думаю, я бы остался в спорте», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джурасович принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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