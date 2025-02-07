Джурасович: если «Акрон» выиграет Кубок России, то может быть попробую водку

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал об условии, при котором он может попробовать водку.

«Я наконец-то попробовал борщ. Приятное блюдо. Но не могу сказать, что буду регулярно его кушать. Когда наступила зима, я начал мёрзнуть и благодаря этому супу согревался (смеётся)!

Водку ещё не пробовал. Но если «Акрон» по итогам сезона добьётся выдающегося результата, например, выиграет Кубок России, то может быть и попробую водку (смеётся)!

Пьют ли футболисты алкоголь в Сербии? Не могу сказать, что есть какая-то радикальная разница с Россией в плане отношения к алкоголю. Да, сербские игроки могут выпить алкоголь, когда отмечают победу. Но не более этого. А так думаю, что вне зависимости от страны, после поражений не самое хорошее время для того, чтобы выпивать», – приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Напомним, на текущий момент «Акрон» дошёл до стадии 1/4 финала 2-го этапа Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком». Этот матч состоится 12 марта. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги тольяттинский клуб набрал 22 очка и занимает девятое место. В 1-м туре после возобновления РПЛ «Акрон» встретится с «Пари НН». Игра состоится 1 марта.

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