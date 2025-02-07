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Экс-тренер вратарей «Спартака»: Селихов мог стать таким же важным голкипером, как Акинфеев

Экс-тренер вратарей «Спартака»: Селихов мог стать таким же важным голкипером, как Акинфеев
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Экс-тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов высказался об уходе из клуба голкипера Александра Селихова. Красно-белые объявили о расторжении контракта с футболистом 22 января.

«Травмы помешали Саше полностью себя реализовать как вратаря. Селихов не сказал ещё своего последнего слова, по крайней мере в нашей Премьер-Лиге. Это очень сильный вратарь, и я искренне желаю, чтобы этот период без команды у него не затянулся и он нашёл себе клуб.

По своему потенциалу Саша мог стать таким же важным вратарём для российского футбола, как и Акинфеев, но здесь ключевое слово «мог». Значит, что-то помешало, что-то пошло не так, те же травмы могли сказаться», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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