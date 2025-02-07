«Бавария» — «Вердер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Вердер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Сёрен Шторкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 51 очко за 20 матчей. «Вердер» заработал 30 очков после 20 игр и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре мюнхенский клуб победил «Хольштайн» со счётом 4:3. «Вердер» обыграл «Майнц» со счётом 1:0.

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