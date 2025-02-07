Экс-тренер АЕКа Массимо Каррера назвал сильные качества новичка «Спартака» Гарсии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе в стан красно-белых нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа. Напомним, ранее итальянец тренировал форварда в греческом клубе.

«Я тренировал Гарсию в АЕКе, он был моим игроком. Для меня Гарсия скорее вингер. Он отличный игрок и может укрепить состав «Спартака». Его главные сильные качества – скорость и потрясающая техника. Он умеет работать с мячом на скорости», — сказал Каррера «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.