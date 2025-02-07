Сербский игрок «Акрона» Джурасович: моё любимое слово на русском языке — блинчик!

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал об уровне владения русским языком.

«Я занимаюсь с репетиром и уже намного лучше говорю по-русски. Но для общения с партнёрами по «Акрону» на футбольном поле я уже знаю достаточно слов, понимаю, о чём все говорят. А для того, чтобы спокойно говорить на русском языке повседневно, думаю, мне понадобится время до лета.

Есть ли какое-нибудь любимое слово на русском? Хороший вопрос… Дайте подумать. Наверное, моё любимое слово на русском языке – блинчик (смеётся)!» – приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

22-летний футболист перешёл в «Акрон» из «Спартака» из Суботицы минувшим летом. В нынешнем сезоне Джурасович принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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