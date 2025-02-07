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Личка: Тюкавин обиделся на меня. Сказал ему, что он две плохие передачи отдал

Личка: Тюкавин обиделся на меня. Сказал ему, что он две плохие передачи отдал
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком», а также рассказал, почему нападающий бело-голубых Константин Тюкавин обиделся на него.

— Бителло и Чавес готовы играть 45 минут. Артур Гомес и Лаксальт испытывали маленькие проблемы. Но сейчас у них всё хорошо — они будут играть 60 минут.

— Какой игры ждёте?
— Я люблю результативные матчи. Лучше 4:3, чем скучные 1:0. Все меня ругают, что моя защита плохо играет (смеётся). Я рад, что «Спартак» играет в сильном составе. Это хороший тест. Футболисты должны показывать характер даже в товарищеских матчах. Нужно вырабатывать менталитет победителя.

— Ходят слухи, что вы недовольны Тюкавиным.
— Тюкавин обиделся на меня. Я ему вчера сказал на тренировке, что он две плохие передачи отдал, потом Тюка косо смотрел на меня (смеётся), — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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