Станкович заявил, что трансфер Ивана Илича в «Спартак», скорее всего, не состоится

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, перейдёт ли полузащитник «Торино» Иван Илич в московский клуб.

«Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, всё может поменяться сегодня или завтра», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что сербский футболист находится в России, где проходит медицинское обследование для перехода в стан красно-белых.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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