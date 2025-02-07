Дьяков: Ливай Гарсия — усиление для «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о переходе в «Спартак» нападающего Ливая Гарсии из афинского АЕКа.

«Для меня ожидаемы высокозатратные трансферы «Спартака», потому что пришёл новый иностранный спортивный директор. Поэтому было ожидаемо, что клуб приобретёт недешёвых новых футболистов. Не знаю, кто такой Ливай Гарсия, но за € 20 млн он должен быть очень приличного уровня.

Чем запомнился Шамар Николсон? Если не ошибаюсь, он забил пару мячей в РПЛ и один гол в Кубке России в этом сезоне. Но в основном он сидел на замене, а до этого год провёл в аренде. Не думаю, что Гарсия — замена Николсону. Это усиление для «Спартака» в борьбе за чемпионство», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.